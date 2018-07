Ex-mordomo do papa será transferido para cela de prisão no Vaticano

O comunicado disse que Gabriele seria transferido na noite de quinta-feira para uma delegacia de polícia do Vaticano para continuar a cumprir sua pena de 18 meses.

O Vaticano disse que a decisão de acabar com a prisão domiciliar de Gabriele, que estava vivendo com a família em seu apartamento no Vaticano, foi tomada depois que tanto a promotoria como a defesa decidirem não recorrer da pena.

Segundo o comunicado, Gabriele ainda poderia apelar ao perdão do papa, o que o livraria da prisão. Mas, primeiro, ele teria de reconhecer a gravidade de seu crime e "fazer um pedido sincero por perdão do Supremo Pontífice e àqueles que foram injustamente ofendidos", disse o comunicado.

A promotoria havia pedido uma pena de três anos de prisão, mas a corte deu uma condenação mais suave porque Gabriele não tinha antecedentes criminais.

Gabriele, de 46 anos, que servia as refeições do papa e ajudava-o a se vestir, vazou documentos privados do pontífice para a mídia.

Alguns deles acusavam corrupção em alguns dos acordos de negócios do Vaticano com empresas italianas e um conflito interno sobre a gestão do Banco do Vaticano.

(Reportagem de Philip Pullella)