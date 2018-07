Ex-mulher de Cachoeira nega envolvimento em suposto esquema A ex-mulher de Carlinhos Cachoeira, Andréa Aprígio e Souza, negou nesta quarta-feira em depoimento à CPI que investiga as relações do suposto contraventor com políticos e empresários que tenha ligações com um alegado esquema criminoso atribuído ao grupo e afirmou que suas empresas estão em situação legal.