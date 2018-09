Ex-mulher de Chiquinho Scarpa é enterrada em SP A ex-mulher do empresário Chiquinho Scarpa, Ana Carolina Rorato de Oliveira, conhecida como Carola Scarpa, de 40 anos, foi enterrada na manhã de ontem no Cemitério do Morumby, na zona sul de São Paulo. Segundo informações do Hospital Santa Paula, onde estava internada, Carola deu entrada no hospital por volta das 17 horas da última quarta-feira, com parada cardíaca. Ela foi ressuscitada e permaneceu em estado de choque, sendo medicada e respirando com a ajuda de aparelhos.