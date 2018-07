Ex-namorada de Lindembergue recebeu 2 tiros, diz PM Eloá, a ex-namorada de Lindembergue Alves, foi baleada na cabeça e na virilha. A informação foi dada pelo coronel Eduardo José Félix, comandante do Batalhão de Choque da Polícia Militar (PM). O comandante contou que os estilhaços da bomba utilizada para abrir a porta do apartamento machucaram a segunda refém, Nayara, na boca. "Mas ela está bem'', afirmou ele, segundo a TV Record. Ambas estão sendo atendidas no Centro Hospitalar, no centro de Santo André, no ABC paulista. Alves foi preso e saiu ileso. De acordo com a TV Record, o comandante afirmou que os policiais decidiram entrar no apartamento no início da noite de hoje, após ouvirem um disparo. Segundo ele, o auxiliar de produção portava um revólver calibre 32, com cinco cartuchos deflagrados. O seqüestro teve início na segunda. Alves, de 22 anos, invadiu o apartamento do Conjunto Habitacional de Santo André por estar inconformado com o fim do relacionamento com Eloá, de 15 anos.