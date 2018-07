Ex-namorado premeditou morte de Mércia, diz polícia O policial militar aposentado Mizael Bispo de Souza matou a advogada Mércia Nakashima, sua ex-namorada, por achar que era traído. Ele ainda premeditou o crime, segundo afirmou ontem o diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Marco Antônio Desgualdo. No crime, Souza contou com a ajuda do amigo, o vigia Evandro Bezerra da Silva. Detido em Sergipe na sexta-feira, o vigilante foi indiciado por homicídio.