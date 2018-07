Ex-obeso, fumante e alcóolatra, britânico completa 700ª maratona

Um britânico que começou a correr após decidir largar o cigarro e o álcool há 17 anos completou neste sábado sua 700ª maratona.

Rory Coleman, de 49 anos, classificou o feito de "uma jornada impressionante" e estabeleceu uma nova meta de completar mil maratonas.

Coleman completou os 42 quilômetros da corrida Druid Challenge, realizada neste sábado no condado de Oxfordshire, em cinco horas.

Segundo ele, terminar a corrida foi "bem emocionante".

Coleman já percorreu mais de 33,8 mil quilômetros em eventos de corrida desde 1994.

Recordes

"Eu era obeso, fumava 40 cigarros por dia e era alcoólatra", conta.

"Eu percebi que tinha que mudar a maneira como enfrentava a vida e decidi que era hora de parar de buscar felicidade na bebida e nos cigarros", disse.

Desde então, Coleman já correu 13 vezes a Maratona de Londres, 3 vezes a Maratona de Nova York e 14 vezes a Maratona Robin Hood, em Nottingham.

Ele também completou oito vezes a Marathon des Sables, uma ultramaratona de 251 quilômetros realizada ao longo de seis dias no deserto do Saara e conhecida como a mais dura prova de corrida do mundo, e estabeleceu nove recordes do Guinness World Records por corridas em esteiras.