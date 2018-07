Ex-piloto de Fórmula 1 De Cesaris morre em acidente de moto

De Cesaris, cujo recorde de mais corridas sem vitória continua em vigor, fez 208 provas por 10 equipes diferentes, incluindo a McLaren, entre 1980 e 1994.

"Todos na McLaren enviam condolências ao ex-piloto de F1 da McLaren Andrea de Cesaris, que infelizmente faleceu hoje", disse a equipe britânica no Twitter.

Sua morte ocorreu no dia em que o piloto francês Jules Bianchi sofreu um ferimento grave na cabeça e estava lutando por sua vida, depois de se chocar contra um guincho no Grande Prêmio do Japão.

De Cesaris, que tinha 55 anos, conseguiu apenas uma pole position em sua carreira. Ele terminou em segundo duas vezes e obteve cinco pódios no total. O italiano também marcou os primeiros pontos para a equipe Jordan em 1991.