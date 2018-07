Ex-PM acusado de matar menino terá novo julgamento O ex-policial militar absolvido do crime de matar o menino João Roberto Amorim Soares, no Rio de Janeiro, vai ser julgado novamente. A 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio acatou hoje o recurso do Ministério Público que pedia um novo julgamento do acusado. A defesa do policial ainda pode recorrer da decisão, segundo o TJ. O menino João Roberto, de 4 anos, foi morto após ser atingido na nuca por disparos feitos por policiais. O carro em que ele estava com a mãe e o irmão mais novo foi alvejado, em 6 de julho de 2008, na Tijuca, zona oeste do Rio. Os policiais militares disseram que confundiram o veículo com outro que estava sendo perseguido.