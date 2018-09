Ex-PM é condenado após matar jovem no dia de Natal Um ex-policial militar foi condenado na noite de ontem a 12 anos de prisão pelo assassinato de um jovem na noite do dia 25 de dezembro de 1999. Adailton da Silva Santos estava à paisana quando atirou no jovem. Clayton Ricardo Fernandes, de 27 anos, levou um tiro no rosto quando o ex-PM disparou contra um grupo de amigos que fazia barulho durante uma comemoração de Natal.