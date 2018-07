Ex-PM é preso em ação contra quadrilha em Porto Alegre

Um ex-policial militar foi preso na tarde de quarta-feira, 3, junto com outros cinco foragidos da Justiça, em Porto Alegre, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado. Foram apreendidas uma submetralhadora Thompson, calibre .45 ACP, uma pistola Browning 9 mm e duas pistolas .380 ACP e 7,65mm. Além disso, a polícia apreendeu ainda farta munição, colete balístico, Giroflex, touca ninja, três veículos, sendo um veículo Gol roubado na cidade de Arroio do Sal, no dia 26 de novembro, e R$ 1,6 mil em dinheiro. Um dos detidos, segundo a SSP, era o principal alvo da operação Charada, desencadeada pela 20ª Delegacia de Polícia. Ele estava foragido desde o dia 14 do mês passado e utilizava documentos falsos. Os presos foram indiciados por formação de quadrilha, porte ilegal de armas de fogo e munição de uso restrito, receptação e uso de documentos falsos.