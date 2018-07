Ex-PM flagrado conversando com grevista na BA é preso Flagrado em conversas telefônicas combinando ataques a carretas e o fechamento de uma rodovia com o líder da greve da Polícia Militar na Bahia, Marco Prisco, o advogado Davi Salomão, ex-policial militar, foi preso no início da noite da quarta-feira (15), em Vitória da Conquista, no sul da Bahia.