Ex-PM foragido da Justiça é capturado no Rio Foi preso na noite de ontem, no Rio de Janeiro, um ex-policial militar de 37 anos foragido da Justiça do Estado da Bahia. Ele responde por estelionato, ocultação de cadáver e roubo. Durante a operação conjunta, os policiais capturaram o ex-PM no município de Itaperuna. Os agentes chegaram até o suspeito após receber informações de que ele estaria envolvido em homicídios e tráfico de drogas na cidade. Ele foi levado para a 148ª DP.