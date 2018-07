Ex-PM mantém versão de que é inocente no caso Mércia O advogado e policial militar aposentado Mizael Bispo de Souza, indiciado pela morte da advogada Mércia Nakashima, manteve em depoimento dado hoje à polícia a versão de que é inocente e que na noite da morte da ex-namorada estava em um carro com uma mulher em frente ao Hospital Geral de Guarulhos, na Grande São Paulo, informou seu advogado, Samir Haddad Junior. De acordo com ele, o interrogatório tomado no Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), no centro de São Paulo, teve momentos de tensão.