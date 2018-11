Ex-Polegar Rafael é transferido para DP do centro de SP O ex-integrante do grupo Polegar, Rafael Ilha Alves Pereira, de 35 anos, foi transferido para o 2º Distrito Policial, do Bom Retiro, no centro da capital. Lá, ele aguardará a abertura de uma vaga no sistema prisional. Rafael foi preso ontem, na Bela Vista, sob a acusação de tentar levar, à força, Karina Costa, de 28 anos, para sua clínica de reabilitação de dependentes químicos em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Com Rafael, foram detidos Neusa Camargo Antunes, de 43 anos, e Cristiano da Silva Andrade, de 25 anos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os três foram autuados por seqüestro e cárcere privado e formação de quadrilha. Rafael responderá ainda por usurpação de função pública, pois trajava uma camiseta do Denarc e teria se apresentado como policial. Andrade também foi levado ao 2º DP e Neusa, funcionária da clínica, será transferida para o 97º DP.Para polícia, Rafael disse que recebeu uma ligação do marido de Karina, Pedro José de Santana Vaz, que está no Amapá. Vaz teria solicitado ajuda por sua esposa ser usuária de drogas.