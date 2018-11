Ex-policial civil é morto a tiros na zona sul de SP O autônomo e ex-policial Mauro de Souza Vieira, de 42 anos, foi morto a tiros por volta das 21 horas de ontem, quando trafegava em sua van, do tipo furgão, no Jardim da Saúde, zona sul de São Paulo. Ao lado da mulher, Vieira foi atingido no peito por um dos três tiros disparados contra ele. Os outros dois atingiram o veículo. Mesmo levada por policiais militares da 3ª Companhia do 46º Batalhão para o pronto-socorro Heliópolis, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu.