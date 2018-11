Ex-policial é condenado por matar empresários em BH

O ex-policial é o primeiro dos oito acusados a ser julgado. Está marcado para o próximo dia 16 o julgamento de outro envolvido.

De acordo com a denúncia, o grupo inicialmente sequestrou e extorquiu os empresários. Após fazer saques e transferências de valores das contas deles, executou os reféns e levou os corpos no porta-malas do carro de um deles para a região de Nova Lima, onde os corpos foram deixados.

Consta ainda na denúncia que os empresários estavam envolvidos em estelionatos e atividades de contrabando de mercadorias importadas, mantendo em seus nomes várias contas bancárias, de onde eram movimentadas grandes quantias em dinheiro.