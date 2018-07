Ex-policial é morto durante assalto na zona sul de SP Um policial militar aposentado foi morto na noite de ontem durante um assalto a um bar no Jabaquara, zona sul de São Paulo. Luciano Feitosa, de 58 anos, tomava café no balcão quando dois criminosos entraram no local e anunciaram o roubo. Segundo testemunhas, Feitosa levou a mão ao seu revólver e, ao ser flagrado pelos suspeitos, tentou fugir, mas acabou baleado três vezes pelas costas.