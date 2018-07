Ex-policial mantém 15 turistas chineses reféns nas Filipinas

O homem, identificado como Ronaldo Mendoza, está armado com um fuzil automático M-16 e outras armas de menor porte. Mendoza disse, em uma nota, que "algo grande" iria ocorrer após as 15 horas (4 horas em Brasília), mas o horário passou sem outros incidentes.

Nove reféns foram libertados durante o dia --seis cidadãos de Hong Kong e três filipinos, na maioria mulheres e crianças.

Os negociadores estão parados diante do ônibus, conversando com Mendoza pela janela do motorista.

(Reportagem adicional de Rosemarie Francisco e Karen Lema em Manila e James Pomfret em Hong Kong)