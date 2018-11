Ex-policial suspeito de envolvimento na morte do prefeito de Jandira é preso

A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta quinta-feira, 23, mais um suspeito pela morte do ex-prefeito de Jandira, Braz Paschoalin.

O detido é ex-policial e seu nome não foi divulgado. Até agora, sete suspeitos de envolvimento com a morte de Paschoalin já foram detidos.

O secretário da Segurança Pública do Estado, Antonio Ferreira Pinto, se reuniu na tarde de hoje com a prefeita da cidade, Anabel Sabatine, na sede do município, e anunciou que o policiamento em Jandira será reforçado nos próximos dias.

Ferreira Pinto declarou estar otimista com a atuação da polícia e espera que seja possível esclarecer não só este, como outros crimes políticos ocorridos na cidade.