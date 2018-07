Ex-prefeito de Diadema ganha cargo em Prefeitura de SP

Arquiteto formado pela Universidade de São Paulo (USP), o ex-prefeito é funcionário concursado da Prefeitura de São Paulo, mas estava afastado do seu cargo nos últimos anos quando esteve à frente da administração de Diadema. Além dele, outros cinco arquitetos e urbanistas também foram nomeados como conselheiros da SP Urbanismo.

Dois deles são arquitetos com passagens pela Prefeitura: Daniel Todtmann Montandon, que trabalhou como planejador urbano na Prefeitura de 2002 a 2008 e no Ministério das Cidades desde 2009, e Tomas Cortez Wissenbach, coordenador do plano de longo prazo SP2040 na gestão Gilberto Kassab (PSD).

O urbanista Kazuo Nakano, indicado para o cargo de Diretor de Planejamento da Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Haddad, também foi nomeado conselheiro, assim como o ex-diretor de Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente Silvano Silvério. O outro cargo ficou com Guilherme Pelegrini Mammana. Procurada, a assessoria da Prefeitura disse que não conseguiria informar o motivo das nomeações no fim de semana. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.