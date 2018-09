Ex-prefeito de Mariana-MG é assassinado em posto O ex-prefeito de Mariana, em Minas Gerais, João Ramos Filho, do PTB, foi assassinado hoje com quatro tiros, na rodovia MG-262, que liga Mariana a Ponte Nova, segundo a Polícia Militar. O crime aconteceu pela manhã, no posto de gasolina de propriedade do ex-prefeito. A Prefeitura de Mariana, por meio de nota, declarou luto pela morte de Ramos Filho. Até o final da tarde de sábado, as bandeiras que ficam em frente ao prédio da administração municipal e de outras unidades administrativas deverão ser hasteadas a meio mastro. João Ramos Filho foi prefeito da cidade por três vezes, nos períodos de 73 a 76, 83 a 88 e de 93 a 96, segundo a prefeitura.