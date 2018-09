Ex-prefeito de Sandovalina-SP é condenado à prisão Acusado de comprar insumos agrícolas para sua fazenda com dinheiro da prefeitura, o ex-prefeito de Sandovalina (SP), Divaldo Pereira de Oliveira (PMDB), foi condenado a três anos e seis meses de prisão. Além da pena, estabelecida em regime aberto, o ex-prefeito terá de pagar 15 dias de multa. É o que estabelece a sentença do juiz Francisco José Dias Gomes, do Fórum de Pirapozinho, publicada neste fim de semana.