Ex-prefeito é preso em operação da PF em Mato Grosso A Polícia Federal de Mato Grosso (PF-MT) cumpriu hoje nove mandados de prisão temporária e 30 de busca e apreensão pela operação Asafe, que investiga suposto esquema de vendas de sentenças no judiciário mato-grossense. Entre os detidos estão o ex-prefeito do Alto Paraguai (cidade a 220 quilômetros de Cuiabá), Alcenor Alves, e a mulher do ex-desembargador Tadeu Cury, a advogada Célia Cury, além de outros sete advogados. O superintendente da PF-MT, Valmir Lemos, disse a jornalistas que, além dos presos, seriam ouvidas mais 40 pessoas, entre eles ex-prefeitos cassados.