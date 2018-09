Ex-prefeito investigado é preso em Jandira-SP Uma operação do Ministério Público e da Polícia Civil prendeu hoje o ex-prefeito do município de Jandira (SP), Paulo Bururu Barjud. A ação investiga corrupção e irregularidades no fornecimento de merendas na cidade entre 2001 e 2009, mas Barjud acabou preso em flagrante pelo porte de duas armas de fogo sem registro.