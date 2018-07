Ex-prefeito vai dirigir parque tecnológico de Sorocaba

O parque tecnológico fica ao lado da montadora Toyota, no km 94 da rodovia Castelo Branco. O núcleo administrativo e de laboratórios ocupa uma área de 633 mil m2. Outros 307 mil m2 foram destinados aos centros de pesquisa e desenvolvimento. Na área tecnológica, as pesquisas serão direcionadas para os setores metalomecânico, automotivo, eletroeletrônico, de energias alternativas e tecnologias integradas de automação e comunicação. A incubadora de base tecnológica do parque está em operação desde janeiro deste ano, com 11 módulos para empresas residentes. O parque dará apoio gerencial e técnico também para empresas não residentes.