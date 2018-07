Ex-prefeitos terão de devolver verba O Tribunal de Contas da União condenou os ex-prefeitos de Aragoiânia (GO) Valdivino de Oliveira Terra e Luiz Antônio Rodrigues a devolverem R$ 66.218,98, valor atualizado, aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A verba era para despesas com as ações do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, mas Terra e Rodrigues não comprovaram a aplicação do dinheiro.