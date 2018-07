Ex-premiê belga volta ao poder

A imprensa belga - tanto a em francês quanto a em holandês - publicou matérias e editoriais questionando a capacidade de Leterme de fazer um governo mais eficiente que o anterior. "Será que ele consegue fazer melhor?" era a manchete do "La Libre Belgique". Já uma pesquisa do jornal de Flanders "Het Laatste Nieuws" mostrou que a maioria dos leitores acredita que o novo premiê fracassará.

Leterme, que é democrata-cristão flamengo, venceu as eleições de 2007 com a promessa de conceder mais poderes às regiões, mas não conseguiu o apoio dos partidos francófonos. O premiê passou nove meses tentando formar um governo e outros nove meses enfrentando crises. Ele renunciou em dezembro, após acusações de que tentou influenciar a Justiça no plano de venda do Banco Fortis. Leterme foi absolvido e desde julho ocupa o cargo de chanceler. Em contraposição ao governo de Leterme, Van Rompuy conseguiu, em 11 meses, uma conciliação entre flamengos e valões.