Ex-premiê Benazir Bhutto anuncia volta ao Paquistão

A ex-primeira-ministra do Paquistão Benazir Bhutto anunciou que vai voltar ao país "muito em breve", apesar de não ter conseguido um acordo de partilha de poder com o atual governo. Em uma entrevista coletiva neste sábado, em Londres, Bhutto assumiu que retomou negociações com membros de seu partido para tentar reconquistar a liderança de seu país. "Temos feito contatos com o atual regime para discutir o reestabelecimento da democracia", afirmou. Na sexta-feira, outro ex-primeiro-ministro paquistanês, Nawaz Sharif, anunciou seu retorno ao país para o que chamou de "uma batalha decisiva" contra o atual presidente, Pervez Musharraf. O general Pervez Musharraf tomou o poder de Sharif em um golpe militar em 1999. Agora, seus opositores pedem que ele se renuncie aos cargos de presidente e de chefe das Forças Armadas. Ele também está sendo pressionado pelos Estados Unidos. Musharraf, no entanto, espera ser reeleito como presidente. Benazir Bhutto disse que o Paquistão está precisando de "uma reconciliação interna". "Precisamos voltar às nossas raízes de moderação e democracia, e assegurar uma autoridade governamental para todo o país", afirmou. Ela disse que confirmará a data exata de sua volta no dia 14 de setembro. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.