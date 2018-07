Ex-premiê 'chef' está fora de disputa por cargo na Tailândia

O partido governista na Tailândia (Partido do Poder popular, PPP) anunciou que desistiu de tentar reconduzir o ex-premiê afastado Samak Sundaravej ao poder. O nome de Samak, que foi obrigado a renunciar por causa de sua participação em um programa de TV dedicado à culinária, foi retirado da lista de candidatos do partido para o posto de novo primeiro-ministro do país. O PPP tinha, antes, manifestado a intenção de querer levar Samak de volta ao cargo. Não está claro se a decisão partiu do partido ou algum dos cinco partidos parceiros de coalizão. Analistas dizem que a medida deve agradar a críticos que não desejavam a volta de Samak e facilitar a resolução da crise política tailandesa. Gourmet Milhares de manifestantes que vinham exigindo a renúncia de Samak em frente à sede do governo na capital, Bangcoc, prometeram continuar o protesto até que um novo premiê seja efetivado. Samak teve de deixar o comando da Tailândia na terça-feira depois que a Justiça do país considerou uma violação da Constituição o fato de o premiê apresentar, em paralelo às suas funções públicas, um programa de culinária na TV. O ex-premiê é um conhecido gourmet e chef de cozinha. Em seu programa, entre outras atrações, ele passeia por mercados populares e prova ingredientes e especiarias locais. Pelas aparições, recebia um módico pagamento. De acordo com a Constituição aprovada no ano passado, funcionários do governo não podem manter interesses comerciais enquanto estiverem no serviço público. Samak foi obrigado a deixar o cargo, mas, à falta de outras penalidades na lei, o Partido do Poder Popular, o maior do Parlamento tailandês, argumentava que não haveria impedimento legal para que ele fosse reindicado para o cargo. O ex-premiê enfrentava ainda a possibilidade de ser desqualificado novamente no fim do mês se perder um processo de difamação que corre contra ele. Crise política A polêmica ocorre em um contexto de turbulência política que se acentuou nas últimas semanas, quando manifestantes começaram a ocupar prédios do governo em Bangcoc. O ministro do Exterior renunciou e o Exército se recusou a garantir um estado de emergência decretado após a morte de uma pessoa em choques entre manifestantes, liderados pela Aliança do Povo para a Democracia (PAD), e a polícia. O PAD, que reúne monarquistas, empresários e a classe média urbana, foi formado meses antes da deposição do ex-premiê Thaksin Shinawatra em um golpe militar em 2006. Partidários da legenda dizem que o atual primeiro-ministro é uma marionete dos interesses de Thaksin, que fugiu do país para evitar um processo por corrupção. O rei Bhumibol, muito reverenciado no país, vem se recusando a intervir na crise. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.