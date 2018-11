Ex-premiê croata é preso na Áustria

Sanader deixou a Croácia na quinta-feira, logo depois de o Parlamento cassar sua imunidade jurídica. Promotores o acusam de desvio de verbas para o seu partido, o conservador HDZ, na época em que ele esteve no poder (2004-09). O político nega as acusações, dizendo que elas foram politicamente motivadas.

A prisão ocorreu na província de Salzburgo, no oeste da Áustria, segundo as autoridades do país. Um porta-voz disse que "as autoridades terão de decidir o que acontecerá com ele nos próximos dias ou semanas".

A polícia croata disse que aguarda documentos para dar início a um pedido de extradição, o que pode levar vários meses.

Analistas dizem que a prisão de Sanader pode facilitar o processo de adesão da Croácia à União Europeia, por provar o empenho do país no combate à corrupção.

A imprensa austríaca disse que o político foi preso "sem incidentes" num carro com seu irmão, que foi liberado. O advogado croata Mato Matic relatou a uma TV que Sanader - que se formou numa universidade da Áustria e teve negócios no país - lhe enviou uma mensagem de texto negando que tivesse fugido de Zabreb, e dizendo que pretendia voltar em três ou quatro dias.

Sanader renunciou inesperadamente em julho de 2009. Em janeiro, ele foi expulso do seu partido. Em setembro, a polícia prendeu o diretor nacional de alfândegas, amigo íntimo de Sanader e tesoureiro do HDZ.

A imprensa croata disse que, em seu depoimento, esse suspeito implicou Sanader, como já havia feito o ex-presidente da empresa nacional de energia HEP, também detido sob suspeita de corrupção.

Na quinta-feira, um empresário local do setor petrolífero foi preso sob a acusação de ter adquirido eletricidade com enormes descontos da HEP, graças a suas ligações com Sanader.

(Reportagem adicional de Michael Shields e Fredrik Dahl em Viena)