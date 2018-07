Ex-premiê sírio está no Catar para discutir derrubada de Assad O ex-primeiro-ministro sírio Riyad Hijab, que desertou no começo deste mês, está no Catar para discussões sobre como unificar os esforços da oposição para derrubar o presidente da Síria, Bashar al-Assad, disse o porta-voz dele nesta sexta-feira.