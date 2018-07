Ex-premiê tcheco Milos Zeman vence as eleições presidenciais

Zeman, de 68 anos, tinha 55,1 por cento dos votos frente a 44,9 por cento para o ministro das Relações Exteriores, Karel Schwarzenberg, mesmbro de uma família aristocrática com séculos de tradição, segundo os resultados de 98,3 por cento dos distritos eleitorais.

Zeman, membro do Partido Comunista antes da invasão soviética da Tchecoslováquia em 1968, aproximará os tchecos da corrente europeia majoritária. O presidente em exercício, Vaclav Klaus, é profundamente eurocético.

Os presidentes tchecos não têm muito poder no dia-a-dia, mas representam o país no exterior e nomeiam o primeiro-ministro, o presidente do banco central e juízes.

Zeman foi primeiro-ministro social-democrata entre 1998 e 2002 em um acordo para compartilhar o poder com o partido conservador de Klaus que críticos consideraram um caldeirão para a corrupção.

O político tem carisma entre os mais pobres e eleitores rurais. O governo de centro-direita de Schwarzenberg elevou impostos, reduziu benefícios sociais e sofreu vários escândalos de corrupção.

Zeman é reconhecido por privatizar os principais bancos e atrair investimentos estrangeiros durante seu mandato. Seus oponentes criticam sua amizade com ex-funcionários comunistas e empresários com vínculos com a Rússia.

(Reportagem de Jan Lopatka)