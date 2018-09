Ex-presidente alerta para desastre nas relações entre as Coréias O ex-presidente sul-coreano, Kim Dae-jung, mentor de uma política de reaproximação com a Coréia do Norte há uma década, alertou para a possibilidade de um desastre nas relações bilaterais devido ao crescente isolamento do regime comunista de Pyongyang. A Coréia do Norte, que acusa o governo conservador do Sul de prejudicar as relações, anunciou a intenção de fechar a fronteira comum em 1o de dezembro, restringindo também os acessos na fronteira com a aliada China. "As relações Norte-Sul estão numa encruzilhada - encaminhando-se para a catástrofe ou a reconciliação", disse o ex-presidente, que recebeu o Nobel da Paz, ao jornal Hankook Ilbo. As restrições norte-coreanas são anunciadas num momento de fortes rumores sobre a saúde do dirigente Kim Jong-il, 66 anos, que teria sofrido um derrame e poderia estar perdendo poder. Não há uma linhagem sucessória clara na Coréia do Norte. Kim assumiu o poder em 1994, substituindo seu pai, Kim Il-sung, morto em 1994. Analistas dizem que Kim Jong-il levou cerca de dois anos para assumir o controle do governo após a morte do pai. Desde então, se aliou com os militares e deu privilégios às Forças Armadas - uma das maiores do mundo. Mas isso teve um custo para o país. Por falta de investimentos, a indústria está sucateada, e os 23 milhões de norte-coreanos vivem ameaçados pela fome. Park Young-ho, do Instituto para a Unificação Nacional, da Coréia do Sul, disse que o Norte pode estar tentando isolar a sua população dos rumores externos sobre a saúde de Kim. "Mas não acredito que isso possa levar a um completo fechamento do já recluso regime, porque a Coréia do Norte simplesmente não pode se voltar para o seu passado, que foi completamente isolado do mundo exterior," afirmou. (Reportagem adicional de Kim Jung-hyun)