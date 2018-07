Ex-presidente da ALMT morre em queda de avião

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o avião foi encontrado pelo dono do sítio São Paulo a 20 quilômetros de Cáceres. O acidente teria acontecido por volta das 7 horas deste sábado. O monomotor caiu em uma área alagada e só foram localizados documentos pessoais de Amaral e de João Batista Paula do Carmo, que era o copiloto. A terceira vítima, segundo a Polícia Militar, ainda não foi identificada. Os corpos estavam completamente mutilados e algumas partes dos corpos foram encontradas distante do avião.

Segundo informações da PMMT, a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) estavam no local do acidente fazendo o levantamento prévio para dar início às investigações.