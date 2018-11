Ex-presidente da Vila Isabel é condenado à prisão no Rio Numa sentença de duas mil páginas, o ex-presidente da escola de samba Unidos de Vila Isabel, Wilson Vieira Alves, o Moisés, foi condenado a 23 anos de prisão pelos crimes de contrabando, formação de quadrilha e corrupção ativa. A decisão foi do juiz da 4.ª Vara Federal de Niterói, André Lenart, e publicada em 16 de novembro. É a maior sentença já imposta até hoje a um dos integrantes da cúpula do jogo do bicho.