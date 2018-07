Ex-presidente de Botsuana ganha prêmio de US$ 5 milhões

O ex-presidente Festus Mogae, de Botsuana, ganhou nesta segunda-feira um prêmio de US$ 5 milhões por encorajar a boa governança na África. Mogae deixou o poder em abril, após dois mandatos como presidente de Botsuana, e foi sucedido por Seretse Khama. Botsuana é um dos países mais estáveis na África, nunca sofreu golpes de Estado e tem realizado eleições multipartidárias desde a independência, em 1966. Ao anunciar o prêmio, o ex-secretário-geral da ONU Kofi Annan parabenizou Mogae por sua ação de combate à epidemia de Aids no país. O prêmio Ibrahim - o mais alto do mundo a ser pago a uma única pessoa - foi criado pelo empresário sudanês do setor das telecomunicações Mo Ibrahim. Além dos US$ 5 milhões, o ex-presidente de Botsuana ainda ganhará US$ 200 mil por ano pelo resto da vida. "A liderança de destaque do presidente Mogae assegurou a continuidade da estabilidade e prosperidade em Botsuana em meio a uma epidemia de Aids que ameaçou o futuro de seu país", disse Annan. Economia Botsuana é o maior produtor mundial de diamantes, mas - diferentemente de outros países africanos - suas riquezas não se tornaram fontes de conflito. "Botsuana demonstra como um país com recursos naturais pode promover desenvolvimento sustentável com boa governança em um continente onde a riqueza mineral geralmente se torna maldição", acrescentou o ex-secretário-geral da ONU. Annan disse ainda que Mogae tentou diversificar a economia do país, ampliando os horizontes de Botsuana para além do mercado de diamantes. Em 2006, o governo de Mogae introduziu uma lei para diminuir as vendas de bebidas alcoólicas e proibir seu consumo aos domingos. O ex-presidente culpou o álcool pela disseminação da Aids, entre outros problemas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.