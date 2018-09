Ex-presidente de Taiwan acusado de corrupção é preso

Um ex-presidente de Taiwan, Chen Shui-bian, foi preso nesta terça-feira, acusado de corrupção. Uma emissora de televisão de Taiwan mostrou Chen, presidente de 2000 a 2008, sendo levado algemado por policiais depois de ter sido interrogado por mais de seis horas na capital da ilha, Taipé. O ex-presidente, que deixou o poder em maio, é acusado de lavagem de dinheiro, pagamento de propinas e enriquecimento ilícito. Ele teria desviado cerca de US$ 480,5 mil em verbas do governo. Chen alega inocência e acusa o novo governo de submetê-lo a perseguição para satisfazer as autoridades de Pequim. Fundo presidencial Chen Shui-bian sempre foi um ardente defensor da independência de Taiwan, território que é considerado uma província rebelde pela China. Ele também é um crítico do atual presidente, Ma Ying-jeou, a quem acusa de se curvar aos interesses do governo chinês. O ex-presidente e sua família vêm sendo acusados de envolvimento em corrupção desde 2006, quando o genro de Chen foi processado por violar leis do mercado de ações e condenado a sete anos de prisão. Na atual investigação, Chen é acusado de ter desviado ilegalmente um fundo presidencial durante seus anos na Presidência. A prisão ocorreu dias depois de uma histórica visita à ilha de um enviado de Pequim, o que desencadeou violentos protestos na região. Taiwan tem um governo separado do resto da China desde o final da guerra civil chinesa, em 1949. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.