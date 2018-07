Ex-presidente dos EUA Jimmy Carter anuncia apoio a Obama

O ex-presidente americano Jimmy Carter apoiará o senador Barack Obama na disputa democrata para a Presidência quando encerrarem as duas últimas prévias do partido, na noite desta terça-feira, 3, informou o escritório de Carter em Atlanta. Carter, um superdelegado, permanecia neutro na disputa democrata mas indicou apoio a Obama e disse que membros de sua família apoiavam o senador por Illinois, que deve vencer Hillary Clinton pela indicação do partido às eleições de novembro. Veja também: Hillary Clinton admite ser vice na chapa de Obama Cronologia da disputa democrata entre Hillary e Obama Mesmo perdendo, Obama deve conseguir nomeação Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA Confira a disputa em cada Estado Acompanhe a disputa entre os pré-candidatos A poucas horas de fecharem os colégios eleitorais em Dakota do Sul e Montana, os últimos estados no processo de primárias democratas, Obama parece encaminhado a obter nesta terça número de delegados necessários, 2.118, para garantir a candidatura de seu partido. Ao começar o dia, faltavam menos de 50 delegados para o senador por Illinois atingisse o mínimo, enquanto a senadora por Nova York precisaria de cerca de 200. Ao longo da jornada, Obama, que pretende ser o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, recebeu o apoio de vários superdelegados, os funcionários e autoridades do partido com voto automático e que podem apoiar o candidato que preferirem. No total, Dakota do Sul e Montana fornecem 31 delegados à convenção democrata em Denver, no Colorado, em agosto, onde será nomeado formalmente o candidato do partido.