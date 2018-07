Ex-presidente finlandês recebe Nobel da Paz

O ex-presidente finlandês Maarti Ahtisaari foi nomeado o prêmio Nobel da Paz nesta sexta-feira, por seus "importantes esforços na solução de conflitos em vários continentes, ao longo de três décadas", anunciou o Comitê Norueguês do Nobel em Oslo, na Noruega. Ahtisaari governou a Finlândia até o o ano 2000, e depois passou a atuar como diplomata e mediador para a ONU. Uma de suas missões mais recentes foi como enviado especial da ONU às negociações sobre o processo de status do Kosovo, que declarou independência da Sérvia este ano. Em 2005, ele mediou o acordo na província de Aceh, na Indonésia. O vencedor do Nobel foi escolhido por um grupo secreto de cinco membros do Comitê Norueguês, em meio a 197 indicados. O vencedor recebe uma medalha de ouro, um diploma, e o prêmio de 10 milhões de coroas suecas, o equivalente a US$ 1,42 milhão. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.