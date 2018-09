Ex-presidente Geroge W. Bush abre conta no Facebook

O ex-presidente dos EUA George W. Bush abriu uma conta no site de relacionamentos Facebook.

Horas depois de o perfil entrar no ar, 20 mil pessoas já haviam "curtido" a página de Bush - apertando o botão que demonstra que os usuários gostaram da página.

O ex-presidente incluiu o Bush Clinton Haiti Fund, criado por ele e pelo ex-presidente dos EUA Bill Clinton para ajuda a vítimas do terremoto no Haiti, e a Barbara Bush Foundation como duas de suas páginas favoritas no site.

A primeira entrada de Bush, escrita na terceira pessoa, diz que ele "permanece ativo" desde que deixou a Presidência, em 2008.

"Ele visitou 20 estados e 8 países, fez mais de 65 discursos, inaugurou o George W Bush Presidential Center, participou de 4 conferências políticas por meio do Bush Institute, terminou o primeiro rascunho de seu livro de memórias, Decision Points, e estabeleceu, em parceria com o (ex) presidente Clinton, o Clinton Bush Haiti fund", diz a entrada.

Em algumas horas, usuários do site já haviam iniciado discussões na página.

Uma delas foi intitulada "This isn't really you" (este não é realmente você, em tradução literal).

"Eu gostaria que o VERDADEIRO George W. Bush escrevesse algo para o povo dos Estados Unidos. Me decepciona que tudo seja filtrado por um representante da mídia. Por favor, conecte-se conosco", escreveu um usuário do site na página de Bush.

Outro pediu que Bush mudasse a foto incluída no perfil.

A entrada de Bush na mídia social acontece um mês após o presidente da Venezuela, Hugo Chavez, ter aberto uma conta no Twitter.

Em meados de maio, a conta de Chávez já era a mais seguida do país, com 308 mil seguidores. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.