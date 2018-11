Ex-presidiário é morto em Aparecida, interior paulista

Anderson Luiz de Abreu, de 35 anos, que saiu do sistema prisional em 2009 após cumprir pena por furto, foi encontrado, por um pedestre que ligou para o 190, caído e baleado na cabeça e no peito na rua Alvorada, no Jardim Judith, próximo a um matagal.

Policiais militares da 3ª Companhia do 23º Batalhão de Policiamento do Interior (BPM/I) ainda encaminharam a vítima para o pronto-socorro municipal central, mas o rapaz não resistiu e morreu. Segundo a polícia, no local onde Abreu foi encontrado não foram encontradas cápsulas de munição.

Nenhum morador da região afirma ter testemunhado o crime. A polícia acredita em acerto de contas.