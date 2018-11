Ex-presidiários podem voltar a cometer crimes, diz juiz O juiz Luís Carlos de Miranda, da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (DF), rebateu hoje as críticas de autoridades à sua decisão de libertar, em dezembro do ano passado, Adimar Jesus da Silva, assassino confesso de seis jovens em Luziânia (GO). "Todo juiz, ao soltar, tem risco de o apenado cometer um crime na frente", disse.