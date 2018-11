Ex-produtor de 'Survivor' é suspeito de matar brasileira

A investigadora Verónica Acacio, funcionária do Judiciário estadual de Quintana Roo, onde fica o balneário de Cancún, disse que Beresford-Redman é ainda investigado pela morte. "Ele não poderá sair do país até que se faça toda a investigação correspondente para determinar as causas da morte", afirmou a funcionária.

Beresford-Redman atualmente é produtor do programa "Pimp My Ride" e já trabalhou como produtor do reality show "Survivor". Ele foi liberado nos primeiros minutos da sexta-feira (hora local), segundo Verónica. Aos 38 anos, Beresford-Redman foi detido ontem como suspeito, após a polícia encontrar o cadáver de sua mulher no complexo do hotel Moon Palace, onde o casal estava hospedado com os filhos.

O procurador de Justiça de Quintana Roo, Francisco Alor, informou, na noite de quinta-feira, que o corpo da vítima tinha marcas no pescoço, indícios de asfixia, além de um forte golpe no lado direito da têmpora. As autoridades precisam determinar se esse golpe ocorreu quando Mônica caiu onde foi encontrada, explicou a funcionária. Segundo a autoridade, a morte ocorreu na noite de segunda-feira. O produtor tinha alguns ferimentos leves no rosto e nos braços.

Alor disse que vários hóspedes escutaram na madrugada de segunda-feira uma discussão no quarto do casal. Quando um funcionário do hotel foi ver se havia algo errado, o produtor disse que eles estavam discutindo sobre seus filhos.