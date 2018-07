Ex-reféns das Farc se reúnem com Hugo Chávez

O presidente Hugo Chávez, da Venezuela, recebeu nesta quinta-feira no Palácio Miraflores, em Caracas, as Clara Rojas e Consuelo González, libertadas com sua mediação após seis anos como reféns em poder do grupo rebelde Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). Veja também: Galeria de fotos do resgate das reféns Farc não devem ser elogiadas por ação, diz assessor de Uribe Reféns agradecem a Chávez Sarkozy celebra resgate EUA aplaudem libertação Mãe de Clara Rojas comemora libertação Assista às imagens da libertação Saiba quem são as reféns Entenda o que são as Farc Cronologia: do seqüestro à libertação "Muita gente estava jogando pelo fracasso desta operação (...) Nós assumimos a responsabilidade ante o mundo", afirmou o presidente venezuelano, pouco antes de se se encontrar com as duas mulheres libertadas. A reunião com as reféns libertadas e seus familiares durou cerca de vinte minutos. As duas políticas colombianas devem passar sua primeira noite de liberdade em Caracas, regressando à Colômbia na sexta-feira. De acordo com o jornal colombiano El Tiempo, as duas mulheres trouxeram provas de vida de mais 16 seqüestrados pelos guerrilheiros. Mais cedo, ministro colombiano da Defesa, Juan Manuel Santos, disse estar satisfeito com a libertação das reféns e disse que cumprirá ao "pé da letra" a promessa de cessar-fogo na área em que foram libertadas as reféns. "Não haverá nenhum tipo de operação até as seis da tarde", afirmou. Santos disse que o método em que foram libertadas Clara Rojas e Consuelo González é uma mostra de que não há necessidade de uma retirada militar para que novos reféns sejam colocados em liberdade. A retirada militar é a principal reivindicação das Farc para dar continuidade ao acordo humanitário com o governo, no qual se prevê a libertação de pelo menos 45 seqüestrados em troca de 500 guerrilheiros presos. Reencontro Mais cedo, ambas voltaram a abraçar a seus familiares em um reencontro emocionado ao chegarem à Venezuela. González foi recebida pelas duas filhas no aeroporto internacional de Caracas, onde viu pela primeira vez a sua neta, de dois anos de idade. A menina entregou um lírio branco à avó que a tomou nos braços ao reencontrar a filha. "É o melhor dia da minha vida, é uma felicidade que não posso descrever", disse Maria Fernanda Perdomo, filha de González, minutos após reencontrar a mãe. "Isso não termina aqui. Vamos continuar trabalhando para que todos que estão na selva sejam colocados em liberdade", afirmou. Clara Rojas, desceu do avião sorridente e foi recebida com um abraço pela mãe, Clara González de Rojas, que minutos antes de reencontrar a filha disse aos jornalistas que estava "vivendo um sonho". "Não tenho palavras, compreendam", afirmou. Brasil O assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais, Marco Aurélio Garcia, que participou da comissão internacional que viajou à Venezuela há duas semanas para acompanhar a primeira tentativa de entrega das reféns, disse em Brasília que o governo brasileiro estava "muito satisfeito com o êxito da operação". "O presidente Lula está muito satisfeito. O ministro de Relações Exteriores (Celso Amorim) também está muito satisfeito por ter contribuído", disse Garcia. Ele elogiou ainda os governo da Venezuela e da Colômbia, dizendo: "A despeito de todos os incidentes, que não foram poucos, de todos os desentendimentos que existiram, enfim, de todos os problemas que são normais numa operação desta características, puseram mais alto os valores humanitários." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.