Ex-reitor da Ulbra é indiciado pela PF no RS O ex-reitor da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) no Rio Grande do Sul Ruben Becker foi ouvido e indiciado ontem pela Polícia Federal (PF) por causa de suspeita de crimes de estelionato, fraude à execução, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Segundo a corporação, o ex-reitor foi o 11º indiciado no inquérito da Operação Kollektor, que investiga o desvio de recursos da Ulbra, deflagrada em 9 de dezembro do ano passado.