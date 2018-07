Ex-reitores discordam sobre programa de São Paulo

Ex-reitor da USP, José Goldemberg é "frontalmente contrário" à adoção de cotas pelas universidades públicas paulistas. Ex-reitor da Unicamp, Carlos Vogt pensa diferente: diz que o Pimesp atende a "demandas socioétnicas", sem deixar de lado o "mérito" na seleção dos estudantes.

Os dois conversaram no estúdio da TV Estadão sobre o plano de inclusão apresentado pelo governador Geraldo Alckmin. O debate esquentou em alguns momentos, como quando Vogt insistiu no caráter temporário da adoção de cotas. "As universidades são permanentes, os governos vêm e vão", rebateu Goldemberg, ao criticar a Lei de Cotas federal. Para ele, uma medida populista e que resvala na demagogia.

Vogt reconheceu a possibilidade de os Conselhos Universitários rejeitarem o Pimesp. "Tanto que na proposta há o cuidado de preservar entre os mecanismos para atingir as metas (de inclusão) aquilo que já vem sendo feito pelas universidades."

Ambos concordaram na importância do estabelecimento do colégio comunitário, curso semipresencial de dois anos. "Lutamos há muitos anos pela introdução do college no Brasil. Usá-lo como um caminho paralelo para entrar na universidade pode dar certo", disse Goldemberg.

Segundo Vogt, o college abre uma "terceira alternativa" no ensino superior público paulista - as outras duas são os cursos tradicionais das universidades e as graduações tecnológicas.

Vogt também achou "significativo" o fato de que quase dois em cada três brasileiros apoiam as cotas, conforme pesquisa do Ibope divulgada ontem pelo Estado. "Os números correspondem a uma percepção do processo social", disse, referindo-se à ascensão de milhões de pessoas para a classe média confrontado com a questão do acesso ao ensino superior público.