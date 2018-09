Ex-republicano concorrerá à Casa Branca por terceiro partido

O ex-congressista republicano Bob Barr anunciou que pretende concorrer à presidência dos Estados Unidos por um partido independente, o Partido Libertário. "Ouvi de americanos de todos os tipos... eles querem uma escolha", disse Barr, anunciando sua candidatura. "Eles (americanos) acreditam que os Estados Unidos têm mais a oferecer do que a atual situação política está nos oferecendo", afirmou. O Partido Libertário, um pequeno grupo com apoio limitado, vai escolher seu candidato à presidência no final de maio. O sistema político americano é dominado pelos dois grandes partidos, Democrata e Republicano, que têm quase todo o apoio da população. Candidatos de partidos pequenos sempre foram encarados como figuras secundárias nas eleições americanas. Mas Bob Barr pretende mudar isto. Ele espera que muitos eleitores sejam atraídos por seu plano de cortar os gastos do governo, retirada das tropas americanas do Iraque e paralisação na imigração. Ameaça? Barr é o favorito à indicação do partido. Vencer a corrida presidencial é outra questão, ele precisaria de um milagre para conseguir isto. Mas Barr poderá se mostrar um problema para o candidato republicano John McCain. Eleitores de direita poderão ficar tentados a mudarem seu voto para Bob Barr, o que custaria muito ao Partido Republicano. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.