Ex-secretário de Esportes de Bauru é encontrado morto

O ex-secretário municipal de esportes de Bauru, José Roberto Franco, de 53 anos, que exerceu o cargo de 2001 a 2004, foi encontrado morto nesta quarta-feira, 21, por volta das 11 horas, no interior do próprio carro, no meio de uma mata próxima à sua chácara, no bairro Vale do Igapó, em Bauru. O corpo estava no banco de trás do Fiat Pálio, com a cabeça debaixo do banco dianteiro e, segundo apurou a polícia, levou um tiro no peito. Também há ferimentos na cabeça, cuja origem deve ser confirmada pelos exames do Instituto Médico Legal (IML). Judoca, Franco era conhecido na cidade e região pelo apelido de "Sapé". Além do esporte, dedicava seu tempo à criação de gado leiteiro. Na semana passada denunciou à polícia o furto de uma vaca da raça simental e, na terça-feira, disse que iria atrás dos ladrões, mas não voltou. Diante do seu desaparecimento a família comunicou a polícia, que passou a fazer buscas. O delegado Ricardo Silva Dias, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Bauru, disse que, pelas características, o crime não ocorreu no local onde foi encontrado o corpo, que, mesmo estando dentro do veículo, estava sujo de terra. Também é descartada a hipótese de latrocínio porque a carteira e os documentos da vítima não foram levados pelos agressores. De temperamento forte, Sapé meteu-se em muitas confusões quando era secretário municipal. Brigou com sindicalistas, vereadores e outros que se opunham às ações de sua secretaria e do governo a que servia. A polícia está abrindo várias linhas de investigação em busca da identificação dos autores do crime. A família ainda não definiu o horário e local do sepultado, que ocorrerá nesta quinta-feira, feriado de Corpus Christi.