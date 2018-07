Ex-secretário de Kassab nega envolvimento com fraude Ex-secretário de Finanças de São Paulo na gestão de Gilberto Kassab, o atual secretário da Fazenda de Salvador, Mauro Ricardo Costa, negou envolvimento com o esquema de fraudes apontado pela Operação Acerto de Contas, do Ministério Público paulista, e disse esperar "que a Justiça cumpra seu papel de punir os eventuais responsáveis".