Ex-secretário de Porto Seguro se entrega à polícia O ex-secretário de Governo e Comunicação de Porto Seguro, litoral sul da Bahia, Edésio Ferreira Lima Dantas, de 44 anos, se entregou, no fim da tarde de hoje, à polícia. Ele é acusado de ser o mandante dos homicídios contra o então presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Educação do município, Álvaro Henrique Santos, de 28 anos, e do diretor do sindicato Elisney Pereira dos Santos, de 31. Os crimes ocorreram em 17 de setembro, quando a categoria estava em greve.